إجراء أكثر من 331 ألف تحصين وقائي للثروة الحيوانية بالسويداء

السويداء-سانا

أجرت مديرية الزراعة بالسويداء أكثر من 331 ألف عملية تحصين وقائي للأبقار والأغنام والماعز ضد الأمراض السارية والمعدية وذلك بشكل مجاني خلال النصف الأول للعام الحالي.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية بالمديرية الدكتور كميل مرشد في تصريح لمراسل سانا أن التحصينات تمت وفق البرنامج الزمني المناسب المعتمد لها من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك بإشراف الكوادر الفنية البيطرية العاملة على ساحة المحافظة.

وأضاف مرشد: إن التحصينات ترافقت أيضاً خلال الفترة نفسها بإعطاء 118500 جرعة دوائية للدواجن لحمايتها من مرض النيوكاسل إضافة لتوفير 14617 معالجة سريرية للأبقار والأغنام والماعز لافتاً إلى أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية بالمحافظة جيد عموماً ولا يوجد أي انتشار للأمراض السارية والمعدية لكن يوجد معاناة للمربين من ارتفاع أسعار الأعلاف الذي انعكس على أسعار الحليب وتراجع تسويقه.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء أجرت العام الماضي أكثر من 677 ألف عملية تحصين وقائية للأبقار والأغنام والماعز ضد الأمراض السارية والمعدية.

عمر الطويل

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