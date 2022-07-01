روسيا.. توقف مؤقت بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر (السيل الشمالي)

موسكو-سانا

أعلنت شركة (نورد ستريم) المسؤولة عن تشغيل خط الأنابيب (السيل الشمالي) أنها ستوقف وبشكل مؤقت عمليات ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال الصيانة.

وقالت الشركة في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي “سيتم إغلاق (السيل الشمالي) من الـ 11 وحتى الـ 21 من الشهر الجاري لتنفيذ أعمال صيانة مجدولة بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي لضمان التشغيل الفعال والآمن”.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً على الجدول الزمني وخطة العمل مع جميع الشركاء والمشاركين في سلسلة نقل ضخ الغاز الطبيعي و(السيل الشمالي) هو أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق ويعتبر بمنزلة المسار الرئيس لإمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

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