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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

اللاذقية.. أعمال صيانة الأضرار الناجمة عن العاصفة التي تعرضت لها المحافظة 30-6-2022

2022-07-01

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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