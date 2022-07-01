استمرار الفعاليات الثقافية بمعرض الزهور بدمشق

دمشق-سانا

تستمر الفعاليات الثقافية في معرض الزهور الدولي في دورته الـ 42 بعروض مخصصة للأطفال وأخرى مسرحية إضافة إلى عروض موسيقية وغنائية.

فرقة عمو سعيد للمخرج سعيد عطايا تقدم سلسلة أعمال مسرحية يومية موجهة للطفل ومنها عرض جديد على المدرج الروماني في حديقة تشرين.

وتدور فكرة العمل حول القيم التربوية في المنزل ودور الأسرة في تنميتها ومحاولة بعض الأطفال قلب الحقائق والكذب لتغطية أفعالهم القبيحة في البيت والمدرسة فيبين العرض منعكسات هذه الأفعال وكيف تنكشف الحقائق وتظهر نتائج الأفعال الجيدة والقبيحة ويحصد كل واحد نتائج أفعاله.

كما تقدم فرقة مسرح الأطفال الاستعراضي عروضاً راقصة يشارك فيها جمهور الأطفال الشخصيات الكرتونية الرقص على خشبة المسرح ليعطي جواً من الحيوية والفرح للأطفال.

وبين الفنان نزار البدين رئيس الفرقة أنهم يقومون بجولة على كل المعرض ويقدمون أعمالاً أخرى إضافة إلى العروض التفاعلية على المسرح بالتعاون مع ذوي الإعاقة.

ومن الفعاليات الثقافية تقديم فرقة المسرح المدرسي التابع لوزارة التربية عروض كورال وأربع وصلات صولو قدموا خلالها أغاني (طلو حبابنا) و(هلي يا سنابل) و(ميلي يا جنات بلادي) لزكي ناصيف و(بنت الشلبية) و(بقطفلك بس هالمرة) لفيروز إضافة إلى أغان من التراث والموشحات الأندلسية.

كما قدم أطفال المسرح المدرسي أيوب مقلد ووديع حداد وريان شامية وروان مقلد بعض الأغاني لكبار المطربين.

وأوضح الموسيقي كمال سكيكر رئيس دائرة المسرح المدرسي أن أهداف المسرح تتلخص في نشر الفن والموسيقا والرقص والمسرح وتعليمها للطلبة لأن الفن دلالة من دلالات الحضارة والرقي والثقافة.

بلال أحمد

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