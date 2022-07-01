الجيش الروسي يسقط مقاتلتين و11 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات قواتها في إطار عمليتها الخاصة لحماية دونباس خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن مقتل نحو 200 من القوات الأوكرانية وإسقاط مقاتلتين و11 مسيرة وتدمير عشرات الأهداف العسكرية بينها مراكز قيادة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز (سو 25) في منطقتي (بارفينكوفو) و(كورولكا) بمنطقة خاركوف.

وذكر أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها الناجح في منطقة ليسيتشانسك وتمت السيطرة خلال الأيام الثلاثة الماضية على مصفاة النفط ومنجم (ماتروسكايا) ومصنع الجيلاتين وقرية (توبوليفكا).

ووفقاً لكوناشينكوف يتكبد الجيش الأوكراني في هذه المناطق خسائر فادحة حتى بلغ عدد خسائر الأفراد في قرية (فيرخنيكامينكا) وحدها أكثر من 120 عسكريا قتلوا في يوم واحد إضافة إلى 70 عسكرياً في (فيرخنيكامينسكي).

ولفت كوناشينكوف إلى أن فشل القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة أدى إلى زيادة عدد الفارين من الخدمة العسكرية ممن يتهربون من المشاركة في الأعمال العدائية حيث تم تسجيل حالات انسحاب غير منظم للوحدات الفردية من القوات المسلحة الأوكرانية من (ليسيتشانسك).

ولفت إلى أن قيادة الجيش الأوكراني تحاول إخفاء نقص الأفراد داخل الوحدات بكل الطرق الممكنة وفي إحدى كتائب لواء الدبابات السابع عشر الذي يعمل بمنطقة قرية (نوفايا بولتافكا) التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية لم يبق أكثر من 20 بالمئة من أفراد القوة النظامية من الرتب العسكرية.

وقال كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية حيث دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية عبر أسلحة فائقة الدقة موقعين للقيادة و5 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى (إيفانو درايفكا) و(سيفرسك) بجمهورية دونيتسك و(بيلوغوروفكا) بجمهورية لوغانسك و(نيكولايف) و(ليبيتيخا) بمنطقة نيكولاييف وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 26 منطقة.

ولفت إلى أن أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية والجوية الروسية أصابت أيضاً فصيلين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وفصيلين من المدفعية بمنطقة (ليسوفكا) و(سيليدوفو) و(نيتايلوفو) التي كانت تقصف قرى سكان جمهورية دونيتسك.

وذكر كوناشينكوف أن الطيران التكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية استهدفوا 32 مركز قيادة تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية بمنطقة كاترانك في أوديسا و3 مستودعات للذخيرة بمنطقة (سبورنويه) التابعة لجمهورية دونيتسك وكذلك مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 297 منطقة وأفاد بأنه تم أيضاً إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى (بيتروفينكي) و(بيريستوفويه) و(فيليكيي خوتورا) و(ستاروفيروفكا) و(فيسيولويه) و(بايراك) و(غيتمانوفكا) و(إيفانتشوكوفكا) و(بيريموغا) التابعة لمنطقة خاركوف و(بيريموجنايا) التابعة لمنطقة زابوروجيه.

كما تم اعتراض 8 قاذفات صواريخ متعددة في مناطق (نيكولسكويه) بمنطقة خاركوف و(ستاخانوف) بجمهورية لوغانسك الشعبية و(بيرفومايسكي) بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا إسقاط 226 طائرة و134 حوامة و1411 مسيرة وتدمير 353 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و3873 من الدبابات وغيرها من الاليات المدرعة و699 من راجمات الصواريخ و3067 من مدافع الميدان والهاون و 3948 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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