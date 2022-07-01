هنغاريا تجدد رفضها فرض حظر على الغاز الروسي

بودابست-سانا

جدد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اليوم موقف بلاده الرافض لفرض حظر على الغاز الروسي وعدم استعدادها للنظر في أي مقترحات تؤدي إلى تقييد وصولها إلى إمدادات الطاقة الروسية.

وقال أوربان في مقابلة إذاعية اليوم حسب وكالة نوفوستي “لا نناقش مقترحات من شأنها أن تعقد علينا الحصول على الغاز الروسي ولا يدور الحديث حول أننا نبحث عن حل وسط بل وبساطة هذا الموضع ليس موضع نقاش بالنسبة لنا”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده لن تناقش مع الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الغاز الروسي لأن هذه الخطوة ستدمر اقتصادها.

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