حيز لافت لمنتجات المرأة الريفية ودور الأيتام بمعرض الزهور

دمشق-سانا

تشكل المعارض فرصة للجمعيات الخيرية وجمعيات تنمية المرأة الريفية للتعريف بمنتجات المنتسبين لها وتسويقها وبيعها بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأصحابها.

وفي تصريح لمراسل سانا بين ياسر مبارك مندوب شركة جنة الجولان في القنيطرة أنهم شاركوا في معرض الزهور بمنتجاتهم المنزلية من المربيات والتوت الشامي ودبس الرمان وهي من صنع شابات وسيدات ريفيات استفدن من خيرات الأرض لتصنيع منتجات مختلفة يمكن تخزينها واستخدامها طوال أيام السنة موضحاً أن هذه المنتجات تتميز بجودتها ونظافتها ما جعلها تلقى رواجاً كبيراً في المعرض إضافة إلى أنها منافسة لأسعار السوق.

بدورها مشرفة الفنون بدار الرحمة للأيتام هدى مارديني أشارت إلى أن الدار تشارك بكل المعارض والبازارات لعرض مشغولات يدوية كالإكسسوارات والحلي والفخاريات وألعاب الأطفال وهي من صنع فتيات الدار والمشرفات عليهن.

وأوضحت مارديني أنه إلى جانب الاهتمام بالتعليم والتحصيل العلمي تقوم المشرفات في الدار بتدريب وتعليم الفتيات على صناعة هذه الأشغال من الخرز والخيطان والخشب والصلصال لبيعها لاحقاً وتعليمهن حرفاً معينة كالخياطة والحلاقة والتطريز وغيرها من المهن التي يمكن لهن الاستفادة منها مستقبلا لافتة إلى أن أغلب فتيات الدار اصبحت لديهن محال خاصة لمزاولة هذه المهن.

الشابة مؤمنة شعبان المقيمة في الدار منذ أكثر من 16 عاماً أشارت إلى أنها تعلمت بمساعدة المشرفات عليها صناعة الفخار بأشكال وأحجام مختلفة واليوم تعرض منتجاتها في معرض الزهور من خلال جناح الجمعية لبيعها والاستفادة من رأي الزوار لتطوير عملها.

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