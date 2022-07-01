بكين: على واشنطن تصحيح خطأ انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران

نيويورك-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة بصفتها الطرف المسؤول عن الأزمة الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران إلى الاستجابة بشكل إيجابي لمطالب طهران المعقولة.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشانغ جيون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قوله خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي أمس: “على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وتصحح خطأها نهائياً وتتخذ قراراً سياسياً في أسرع وقت ممكن وتتخذ إجراءات ملموسة للاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المعقولة لإيران”.

وأضاف تشانغ إن “الإدارة الأمريكية السابقة وفي تجاهل لاعتراضات المجتمع الدولي انسحبت أحادياً من الاتفاق النووي وشنت حملة ضغوط قصوى على إيران وهذا هو السبب الجذري للأزمة الحالية”.

وأشار إلى أن واشنطن ورغم إعلانها المتكرر عن استعدادها للسعي للعودة إلى الامتثال للاتفاق إلا أنها تصعد العقوبات ضد إيران والأطراف الثالثة حتى أثناء عملية استئناف المحادثات وهذا الأمر يلحق الضرر بأي تقدم إيجابي.

وشدد تشانغ على وجوب أن تلتزم واشنطن بوعودها وترفع جميع العقوبات الأحادية ذات الصلة عن إيران حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كامل من المكاسب الاقتصادية للاتفاق النووي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency