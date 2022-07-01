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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من نابلس وجنين

2022-07-01

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيين اثنين من مدينتي نابلس وجنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها ثم اعتقلت أسيراً محرراً كما اقتحمت بلدة اليامون شمال غرب مدينة جنين واعتقلت فلسطينيا آخر.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية وقريتي تعنك ورمانة في مدينة جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينياً أمس من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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