رياضة الجمباز في نادي شهبا.. توسع بقاعدة ممارستها وبطولات رغم الصعوبات

السويداء-سانا

تشهد رياضة الجمباز في نادي شهبا بالسويداء توسعاً في قاعدة ممارستها والإقبال عليها أمام طموحات القائمين عليها من الكوادر التدريبية للارتقاء بمستوى اللاعبين نحو الأفضل.

ورياضة الجمباز حسب المدربة رندة الريشاني تمت إعادة إحيائها قبل نحو 13 عاماً بعد استقطابها لعدد من اللاعبات من رياض الأطفال وتأهيلهن للمشاركة بالبطولات إلى أن وصل عدد الممارسين للعبة في النادي اليوم إلى أكثر من 100 لاعب غالبيتهم من العنصر الأنثوي يتلقون التدريبات ضمن 4 مراكز تدريبية مع وجود مركز صيفي.

وبينت الريشاني أنه رغم الصعوبات المتمثلة بنقص العديد من الأجهزة قدم النادي خلال الفترة القريبة الماضية العديد من البطلات على مستوى الجمهورية أمثال تالا مكارم وشام شرف وغرام جمول وعلا زين الدين وحنين الصحناوي ولورين زين الدين ولوتس أبو شاح وحلا الحلبي.

وأشارت الريشاني إلى توسع القاعدة التدريبية والتحكيمية للعبة في النادي من خلال تأهيل عدد من اللاعبات في هذا المجال مع تميز لاعبات النادي بمسابقة عارضة التوازن على مستوى أندية الجمهورية.

والنادي كما ذكرت الريشاني قدم بفئة البراعم التي دخلت مجدداً إلى البطولات انطلاقاً من محافظة السويداء مؤخراً لاعبين متميزين فازوا ببطولات المحافظة كسارة زين الدين والما الشحف وكرم الكفيري ويتحضرون حالياً للمشاركة ببطولات الجمهورية.

ووفقاً للاعبتين المتميزتين تالا مكارم وشام شرف فإن بداياتهما مع الجمباز كانت بعمر 7 سنوات عام 2013 بإشراف المدربة رندة الريشاني حيث تطور مستواهما ونجحتا بالظفر بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ولاحظتا وجود توسع بممارسة اللعبة في النادي خاصة مع انتشار ثقافتها بين الجمهور الرياضي.

وبينت اللاعبة حلا الحلبي 14 عاماً أن تأثرها بوالديها الرياضيين دفعها للتوجه لرياضة الجمباز وتحقيق مركز ثان مع فريق النادي بمسابقة الفرق في إحدى بطولات الجمهورية.

فيما قالت سارة زين الدين 8 سنوات.. إنها بدأت بممارسة اللعبة قبل عامين وشاركت بأول بطولة لفئة البراعم وفازت بها ما يحفزها للاستمرار أكثر بالتدريب في هذه الرياضة المحببة بالنسبة لها.

وحسب رئيس نادي شهبا غسان الطويل فإن رياضة الجمباز بالنادي تميزت على مستوى الجمهورية والنتائج المحققة فيها تعد أكثر من جيدة قياساً إلى الصعوبات الموجودة مبيناً أن إدارة النادي تحرص على توفير كل مقومات نجاح اللعبة وتسعى خلال الفترة القادمة إلى العمل لتوفير عدد من الأجهزة المطلوبة لممارستها.

ووفقاً لرئيس اللجنة الفنية للجمباز بالسويداء لؤي الحرفوش فإنه بفضل المدربة رندة الريشاني تم إحياء اللعبة في نادي شهبا الذي تميز فيها ومثل المحافظة في مختلف بطولات الجمهورية من عام 2014 بفئة الإناث وحصل على نتائج متقدمة بالفرق والفردي وتميزت اللاعبات شام شرف وتالا مكارم وغرام جمول مع دعوتهن لمعسكر تدريبي سنة كاملة بدمشق كما يجري العمل حاليا لتكثيف تدريبهن للمشاركة في بطولة انتقاء منتخب سورية للسيدات في نهاية شهر تموز للمشاركة في البطولة العربية في الجزائر.

عمر الطويل

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