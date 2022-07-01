فيلمان قصيران في رابع محطات بيت السينما

دمشق-سانا

جاءت المحطة الرابعة من مشروع بيت السينما في صالة كندي دمشق مساء اليوم مع فيلمين قصيرين الأول بعنوان “اللقطة الأخيرة” من إخراج القاسم أحمد والثاني بعنوان “الناس اللي فوق” من إخراج فراس محمد.

وعن اختيار الفيلمين قال المخرج رامي نضال أحد المشرفين على المشروع الذي ترعاه المؤسسة العامة للسينما في تصريح لسانا: “خصصنا العرض الرابع بشكل دائم ضمن عروض بيت السينما للأفلام القصيرة لسببين أولهما أن المؤسسة العامة للسينما تنتج ما يقارب 40 فيلماً قصيراً سنوياً من دون وجود فرص لعرضها على الجمهور والسبب الثاني جاء لنشر ثقافة الفيلم القصير كفن قائم بذاته بعيداً عن الفيلم الروائي الطويل”.

من جهته المخرج أحمد أوضح أن بيت السينما أتاح له عرض فيلمه الاحترافي الأول للجمهور والنقاش حوله وهذا يبشر بالمزيد من عروض الأفلام القصيرة ضمن المشروع مبيناً أن مخرجي الأفلام القصيرة يصنعون أفلامهم بشغف وحب ومع ذلك يعانون من عدم وجود فرص لعرض نتاجهم للجمهور.

المخرج محمد الذي يشارك في الإشراف على مشروع بيت السينما وفي رصيده عدة أفلام روائية قصيرة لفت إلى أن الفيلم الوثائقي شكل سينمائي أصيل ومغرلاي مخرج وهذا ما دفعه للاشتغال على فيلمه “الناس اللي فوق” محاولاً رصد حياة أشخاص يسعون لالتقاط ما تبقى من أرزاق في فترة الليل متسلحين بالأمل للأيام القادمة.

ومشروع بيت السينما هو ناد سينمائي ترعاه المؤسسة العامة للسينما يقدم عروض أفلام سينمائية من كافة أنحاء العالم ويلي العرض جلسة حوار حول الفيلم بين الحضور.

محمد سمير طحان.