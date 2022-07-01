أنامل عازف البيانو البرازيلي ماريو باربوس تشارك الفرقة السمفونية الوطنية أمسيتها

دمشق-سانا

في كل أمسية تحييها الفرقة السيمفونية الوطنية تقدم إثباتاً جديداً أن الموسيقى لغة العالم تتجاوز الحدود وتجعل من الإبداع الإنساني جسر التواصل بينها فتحضر على مسرح الأوبرا موسيقى الغرب وتعرف أهل الشرق عليه لتحقق تفاعل إنساني وتلاقح ثقافي عنوانه الإبداع.

وفي الأمسية التي أحيتها اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان شارك عازف البيانو البرازيلي ماريو باربوس الفرقة السمفونية الوطنية السورية واستحضروا سوياً متتالية جاز لآلة البيانو والأوركيسترا “ندفات الثلج – فالس غنائي – فولكا – وحركة سريعة للمؤلف أليكساندر تسافسمان”.

كما عزفت الفرقة متتالية كسارة البندق للمؤلف تشايكوفسكي بدأتها افتتاحية منمنمة ورقصات عالمية ذات طابع مميز نقلت الجمهور بين رقصة عربية وروسية وصينية ورقصة مارش وجنية حلوى السكر وآلات الفلوت الصغيرة لتختتم الأمسية بفالس الورود.

أماني فروج

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