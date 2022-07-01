مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع إلى أعلى قيمة 21036.6 نقطة

دمشق-سانا

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الرئيسي في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 21036.6 نقطة ليحقق بذلك أعلى قيمة له منذ انطلاق السوق بمقدار 3543 نقطة عن نهاية العام 2021.

وحسب التقرير نصف السنوي الصادر عن السوق اليوم ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة في النصف الأول من العام الحالي إلى قيمة 2585.9 نقطة أي بارتفاع وقدره 644 نقطة وبنسبة 33 بالمئة عن نهاية العام الماضي.

وأشار التقرير الى ارتفاع قيم وأحجام التداولات التي نفذت عن طريق الصفقات العادية بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2022 بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق 2021 حيث بلغ إجمالي قيم هذه التداولات خلال النصف الأول من هذا العام 29 مليار ليرة سورية تقريباً مقارنة مع 11 مليار ليرة سورية خلال نفس الفترة من العام 2021، أي ارتفعت بنسبة تتجاوز 161 بالمئة.

ولفت المدير التنفيذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح صحفي له اليوم إلى أن إجمالي الصفقات الضخمة المسجلة بلغت قيمة 19.3 مليار ليرة مقارنة مع 44.1 مليار منخفضة بنسبة 56 بالمئة ليصبح إجمالي التداولات التي نفذت خلال النصف الأول من العام 2022 قيمة 48.2 مليار ليرة مقارنة مع 55.2 مليار ليرة خلال نفس الفترة من العام 2021 متراجعة بنسبة 13 بالمئة.

وبين قاسم أن القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة ارتفعت لتصل 3.6 ترليونات ليرة في نهاية شهر حزيران لعام 2022 بمعدل زيادة قدره 20 بالمئة عن نهاية العام 2021.

ومن حيث القطاعات أوضح قاسم أن قطاع المصارف المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 40.3 مليار ليرة أي ما نسبته 84 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال النصف الأول من عام 2022.

أحمد سليمان