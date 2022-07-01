بوتين: الغرب فشل في التنبؤ بالتطورات التي ستضعف هيمنته

موسكو-سانا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب فشل في التنبؤ بالتطورات الدولية التي ستتسبب بإضعاف هيمنته.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله اليوم خلال زيارته لمقر هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها: “الغرب أوقع نفسه في الفخ لأنه لم يتمكن من تحليل التطورات في العالم التي ستتسبب بإضعاف هيمنته” مشيراً إلى أن الغرب يواصل تجاهل حقيقة ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب ويسعى في ممارساته لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة.

وأضاف بوتين إن “ما يسمى بالغرب الجماعي، ينطلق في ممارساته من حقيقة أن نموذجهم للعولمة الليبرالية لا بديل عنه، وهذا النموذج لا يزال نفس الإصدار المحدث من الاستعمار الجديد، العالم على الطراز الأمريكي، يتم فيه ببساطة الدوس على حقوق الآخرين”.

وشدد الرئيس الروسي على أن مثل هذا السلوك من جانب الغرب يدل على عدم الرغبة في النظر إلى الحقيقة ويسهم في زيادة خطواته المتهورة.

وأشار بوتين إلى أن الغرب يمارس اليوم مع الأوكرانيين الشيء نفسه الذي قام به مع دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بوتين أن من أولويات هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية التنبؤ الاستراتيجي لتطور الأحداث والمتغيرات على الساحة الدولية وتلقى المعلومات في الوقت المناسب حول الخطط العسكرية والجيوستراتيجية الأجنبية التي يمكن أن تهدد روسيا.

ولفت بوتين إلى “المهام ذات الأولوية التي يجب أن تقوم بها المخابرات الخارجية للدولة” مبيناً أنه “من المهم رؤية الصورة العامة لما يحدث في العالم والتصرف بشكل استباقي”.