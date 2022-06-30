العرض المسرحي (دائرة النار) في أيام مهرجان المونودراما المسرحي بحماة

حماة-سانا

ضمن مهرجان المونودراما المسرحي بدورته الثانية أقيم على خشبة المركز الثقافي العربي بحماة العرض المسرحي “دائرة النار” من تأليف وإخراج محمد تلاوي وتمثيل غدير حمشو.

العرض يحمل الكثير من الهواجس في حياة أنثى اسمها حنين عاشت مرحلة شبابها وحبها ضمن دائرة من الخوف والرعب في زمن الحرب وكان لها من الحب نصيب يجذبها حيناً ويسكنها في حيرة أحياناً أخرى.

مخرج العمل محمد تلاوي أوضح لسانا الثقافية أن العرض هو تجربته الأولى في الكتابة للمسرح وولد النص خلال جلسة نقاش في مسرح المونودراما فكانت الفكرة للكاتبة رغد الجاجة فقام بصياغتها بنص مسرحي “مونودراما”.

وبين أن الشخصية تعيش تفاصيل يومها تتحدث عن الحب الذي يحرقها وتتحدث عن دائرة من الخوف تلف من حولها تجعل من أحلامها كوابيس فالدائرة تدور حول حياتنا بكل تفاصيلها.

الممثلة غدير حمشو عبرت عن سعادتها بأداء شخصية حنين التي خلق الحب في دواخلها شيئاً من الهذيان لتصحو من كوابيس تعيشها بشكل يومي وتسرد قصتها مع حبيبها الذي أرهقته الحياة وفي الختام تصحو على أن الحياة جميلة وأن الوطن اجمل ورغم كل الآلام يجب أن نتمسك بالأمل ولا يجب أن نستسلم للخوف كي لا ندع دائرة النار تلتهم نفوسنا فنموت.

ويختتم مهرجان المونودراما المسرحي عروضه غداً بالعرض المسرحي “القيامة” من تأليف ممدوح عدوان وإخراج حسين عرب على مسرح المركز الثقافي العربي في حماة.

سهاد حسن

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