بايدن يرسل المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم أسلحة ومساعدات عسكرية إضافية للنظام الأوكراني بقيمة 800 مليون دولار.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله بعد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”: “تفعل الولايات المتحدة بالضبط ما قلت إننا سنفعله بتعزيز وضع قواتنا في أوروبا”.

ويأتي الإعلان عن مزيد من الأسلحة إضافة إلى أكثر من 6.1 مليارات دولار أعلنت عنها واشنطن منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وكان بايدن تعهد في وقت سابق بإرسال المزيد من الجنود والطائرات والسفن الحربية الأمريكية إلى أوروبا بعد أن وافق حلف الناتو على ما أسماه تعزيز وسائل الردع ووضع أكثر من 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى اعتباراً من منتصف العام المقبل.

وما زالت شحنات الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي تتدفق إلى كييف بقيمة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات في واحدة من أكبر عمليات نقل الأسلحة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية حيث تشمل هذه الشحنات العسكرية صواريخ مضادة للدبابات وبطاريات دفاع جوي وأسلحة أخرى في تصعيد خطير ومستمر للأزمة في أوكرانيا.

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