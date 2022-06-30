موسكو تجدد مطالبتها واشنطن برفع عقوباتها غير الشرعية على إيران

نيويورك-سانا

جددت روسيا مطالبتها الولايات المتحدة برفع عقوباتها المفروضة على إيران واصفة إياها بأنها إجراءات تمييزية وغير شرعية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إنه “على الولايات المتحدة ان ترفع عن إيران العقوبات المناقضة لشروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015”.

وأضاف بوليانسكي إنه “من المنطقي أن تهيئ تحركات الولايات المتحدة نحو تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ظروفاً لتنفيذ إيران لالتزاماتها التي علقت تنفيذها”.

وانتقد بوليانسكي التقرير الأممي حول الملف النووي الإيراني “لعدم التفريق بين رفع العقوبات ومنح الإعفاءات منها” مؤكداً أنه “في سياق العودة إلى الاتفاق لا يدور الحديث عن الإعفاءات بل عن الرفع الكامل والدائم للإجراءات التمييزية غير الشرعية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في أيار عام 2018 انسحابها من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية بهذا الشأن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency