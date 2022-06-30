انطلاق مهرجان أيام العاديات الثقافية في سلمية

حماة-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان أيام العاديات الثقافية في الحمام الأثري بمدينة سلمية بريف حماه بعنوان العودة للقراءة ونشر الثقافة في المدينة.

وذكر مهدي غالي المسؤول عن المهرجان بتصريح لمراسل سانا أن المهرجان بنسخته الحالية يستمر 6 أيام ويشتمل معارض فنية وأعمالاً يدوية وأنشطة تراثية وثقافية من وحي تراث مدينة سلمية بالإضافة إلى معرض للكتاب يتضمن عناوينا لكتاب وشعراء وأدباء ومفكرين من أبناء مدينة سلمية بالإضافة إلى لوحات فنية واستعراضية راقصة تعبر عن تراث وحضارة المدينة فضلاً عن ندوات ومحاضرات عن التراث السلموني القديم.

وبينت لبنى ياغي المشاركة بمعرض تدوير توالف البيئة أن مشاركتها في هذا المهرجان ليست هي الأولى مشيرة إلى أنها تعرض منتجات تمت إعادة تدويرها للاستفادة منها مجدداً بدلاً من أن تبقى مجرد نفايات تلوث البيئة كتدوير الجلديات التالفة والمستهلكة وتصنيعها لتصبح جزادين نسائية ومنتجات ومقتنيات أخرى بعد تدويرها.

ووصف الفنان التشكيلي اسماعيل شتيان مشاركته بالمهرجان بالمهمة من ناحية عرض أعمال ولوحات فنية اتقن تدويرها وتصنيعها من توالف الحديد التي من المعروف أن لها معارض عالمية حيث تم العمل على تصميم تماثيل تجسد الواقع من خلال إعادة تشكيلها لحمها وطلائها من جديد.

وأكدت المشاركة لميس حبابة أن المهرجان مهم ورسالة بأن مدينة سلمية تزخر بالعلم والأدب والأدباء والمبدعين ولها بصمة واضحة وبارزة في الحركة الثقافية السورية.

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