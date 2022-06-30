بمشاركة سورية.. المنتدى الحضري الحادي عشر يختتم أعماله في بولندا

كاتوفيتسه-بولندا-سانا

اختتم المنتدى الحضري الحادي عشر أعماله اليوم بمشاركة سورية بوفد ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والسفير السوري رضوان لطفي بجلسة ختامية تناولت ما أنجزته الحكومات في إطار أهداف الأجندة الحضرية الجديدة وخطط العمل المستقبلية والتأكيد على أهمية متابعة العمل ضمن أطر زمنية تنفيذية محددة.

وكان المشاركون في المنتدى ناقشوا على مدى خمسة أيام تقديم مساكن ميسورة التكلفة عبر القارات والتحديات التي تواجه عملية السكن والإسكان والحلول والتقنيات المبتكرة للمدن بحلول عام 2050 حيث سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المدن، والدور المهم الذي ستؤديه الحلول والتقنيات المبتكرة في ضمان أن تكون المدن المستقبلية شاملة وآمنة ومرنة وصديقة للبيئة.

وشارك الوفد السوري في الاجتماعات التنسيقية مع المعنيين من برنامج موئل الأمم المتحدة في سورية وأجرى لقاءات مع ممثلي الدول الصديقة إضافة لاجتماع مع وزراء الإسكان المشاركين بالمنتدى.

وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تعزز بها السياسات والاستراتيجيات والإجراءات العمرانية والاسكانية للانتقال إلى مستقبل أفضل ومناقشة إعادة إعمار المدن بعد الحروب والأزمات وآليات تمويل المشاريع العمرانية والعديد من المواضيع ذات الصلة بالسياسات العمرانية والتنمية المستدامة.

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