جامعة دمشق: الأحد القادم بدء التسجيل للفصل الثاني لطلاب التعليم المفتوح

دمشق-سانا

حددت جامعة دمشق موعد بدء تسجيل الطلاب للفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022 في نظام التعليم المفتوح اعتباراً من يوم الأحد القادم 3-7-2022 ولغاية يوم الخميس 4-8-2022.

وذكرت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه لن يتم استلام أي أوراق من الطلاب للتسجيل ما لم ترسل البيانات الواردة في استمارة التسجيل كاملة عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أن اختيار المقررات يكون بشكل قطعي غير قابل للتعديل أو الإضافة ويتم تسديد الرسوم في فروع المصرف العقاري بجميع المحافظات.

ودعت الجامعة الطلاب إلى تسليم النسخة الورقية لاستمارة التسجيل مع إشعار الدفع إلى النافذة الواحدة في مركز التعليم المفتوح جانب المدينة الجامعية أو في النافذة الواحدة في الكلية المعنية أو ترسل النسخ الورقية مع إشعار الدفع عبر المؤسسة العامة للبريد إلى العنوان التالي (دمشق.. المزة..مركز التعليم المفتوح..جانب المدينة الجامعية.. ص ب 35063).

ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على تعليمات التسجيل بالتفصيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم المفتوح.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والإعلام.

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