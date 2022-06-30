الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية

موسكو-سانا­­­­­­­­­

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونرت وسلمتها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على التصريحات العدوانية لمسؤ­­ولي بلادها ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان نشرته على موقعها اليوم: أنه تم إبلاغ السفيرة البريطانية بالاحتجاج الشديد على التصريحات الوقحة للقيادة البريطانية تجاه روسيا ورئيسها وممثلي السلطات الرسميين وكذلك الشعب الروسي مؤكدة رفض روسيا للخطاب العدواني.

وكان الكرملين ندد أمس بالتصريحات العدائية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير دفاعه بن والاس الاخيرة ضد روسيا مبيناً أنهما وأمثالهما لا يحلان المشاكل بل يخلقانها.

وأطلق عدد من المسؤولين البريطانيين في وقت سابق تصريحات عدائية ضد الرئيس الروسي تأتى انسجاماً مع مواقف بلادهم المعادية لموسكو ولحق روسيا في الدفاع عن أمنها بوجه تهديدات الدول الغربية.

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