منتخب ناشئات سورية لكرة السلة يحقق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للمستوى الثاني

عمان-سانا

حقق منتخب ناشئات سورية لكرة السلة المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للمستوى الثاني بعد خسارته أمام منتخب ساموا بنتيجة 79-76 نقطة في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

واحتل المنتخب الفلبيني المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب اللبناني بنتيجة 90-68 نقطة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان منتخبنا بلغ المباراة النهائية لبطولة المستوى الثاني بفوزه على منتخب لبنان 78-63 نقطة في مباراة الدور نصف النهائي الذي تأهل إليه بفوزه على المنتخب الإيراني بنتيجة 59-46 نقطة بينما افتتح البطولة بفوزه على منتخب ساموا بنتيجة 75-63 نقطة قبل أن يخسر أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 86-93 نقطة ويفوز على أندونيسيا بنتيجة 75-74 نقطة.

هناء صقور

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