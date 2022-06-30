العاصفة الاستوائية التي اجتاحت أمريكا الجنوبية تتجه نحو أمريكا الوسطى

سان خوان-سانا

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم من عاصفة استوائية ستضرب أمريكا الوسطى خلال الساعات المقبلة مرجحاً أن تتحول إلى إعصار.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المركز قوله: إن “العاصفة تتحرك غرباً بسرعة 31 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن تضرب نيكاراغوا وكوستاريكا كعاصفة استوائية في وقت لاحق”.

وأضاف إن “العاصفة اجتاحت الجزء الشمالي من كولومبيا وتمركزت على بعد 1140 كيلومتراً شرق بلوفيلدز على سواحل نيكاراغوا المطلة على المحيط الأطلسي” مشيراً إلى أن “الإعصار السريع المعروف باسم الاعصار المداري الثاني أغرق أجزاء من منطقة البحر الكاريبي منذ يوم الاثنين الماضي”.

وكانت العاصفة ضربت منطقة البحر الكاريبي أمس مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات.

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