الولايات المتحدة تفشل مرة ثانية في تجربة صاروخ فرط صوتي

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فشل تجربة اختبار صاروخ أمريكي فرط صوتي جراء مشكلة في الإطلاق.

ونقلت وكالة (بلومبيرغ) عن تيم غورمان المتحدث باسم البنتاغون قوله إن “تجربة إطلاق الصاروخ جرت في هاواي وأن العطل وقع عقب تشغيل المحرك”.

وتعد هذه التجربة المحاولة الثانية الفاشلة ضمن مشروع “الضربة السريعة التقليدية” بعدما فشلت جهود العاملين على الصاروخ السابق في إطلاقه في تشرين الأول الماضي.

وكان سلاح الجو الأمريكي أجرى في أيار الماضي اختباراً لصاروخ (كروز) تفوق سرعته سرعة الصوت حيث تم الإطلاق من الساحل الجنوبي لكاليفورنيا وبلغت سرعته خمسة أضعاف سرعة الصوت.

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