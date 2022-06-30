معرض للكتاب وقراءات شعرية لعدد من الشعراء في الشيخ بدر

طرطوس-سانا

افتتح اليوم في مقر شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس معرض الكتاب السوري الذي يقيمه فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب تحت شعار “الأمل بالمعرفة” ويضم أكثر من 1500 عنوان في كل المجالات.

وبين رئيس فرع اتحاد الكتاب بطرطوس منذر عيسى أن المعرض يأتي وفق خطة الاتحاد لنشر الثقافة والإبداع والمعرفة ونقلها من داخل الأسوار إلى حالة جماهيرية وأهلية في منطقة الشيخ بدر.

واشار إلى أن المعرض هو الخامس على مستوى المحافظة والأول في الشيخ بدر لافتاً إلى أن الكتب عرضت بأسعار رمزية وحدد ثمن أي كتاب قبل عام 2015 بـ 200 ليرة وبعد 2015 بحسومات تصل إلى 50 بالمئة من قيمة الكتاب.

ورافق افتتاح المعرض الذي يستمر حتى الـ 30 من تموز المقبل مجموعة من القراءات الشعرية شارك فيها عدد من الشعراء غلب عليها شعر التفعيلة والمحكي بمواضيع وطنية وإنسانية ومنهم بسام حمودة وليندا ابراهيم وأحمد محمود حسن وفاطمة صالح ووعد صبح.

وألقى الشاعر بسام حمودة مجموعة مقتطفات من نصوصه الشعرية ذات مضمون إنساني واجتماعي ووطني فقدم قصيدتين من الشعر العمودي ومقطوعتين من شعر التفعيلة إضافة إلى مقطوعة مهداة إلى دمشق بعنوان “الشام عشقي” ومقطوعتين من الشعر المحكي تحدث فيها عن الوضع الراهن وحملت معاني التقطها الشاعر من الواقع وتمثل معاناة الانسان.

الشاعرة فاطمة صالح شاركت بقصائد وطنية وانسانية من شعر التفعيلة بعنوان “مدى مستباح” و “إلى طفل مرتعش” وتناولت القصيدتان الحديث عن الوطن والطفولة المعذبة.

وقدم الشاعر أحمد حسن عدداً من قصائد الشعر العمودي متنوعة بين الغزل والجزل ومنها “سقطت سهواً” و “أشتاق أن اشتاقني/” و “لا آمن الشيطان” و”ياريت عندي بضيعتك عرزال”.

وجاءت مشاركة ليندا ابراهيم بقصائد متنوعة من مختلف المشارب وأنواع القصائد الفنية عن الوطن والأم والحب مستلهمة الشخصيات الوطنية والدينية والاسطورية وحرصت الشاعرة حسب تعبيرها أن تعطي القصائد صورة وافية عن أبناء منطقتها في الشيخ بدر.

وألقت وعد صبح قصائد محكية وغزلية منها “ذات لقاء” و “شقاء” وحملت بها الشاعرة مشاعر الحب والشوق والحنين.

راما ضوا

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