مقتل مريض على يد الشرطة في أحد مشافي ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل مريض على يد الشرطة في مشفى بمدينة دالاس في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة بحجة أنه كان يحمل مسدساً في غرفة الإسعاف.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن روبرت ريفز المتحدث باسم شرطة دالاس قوله: إن ممرضة اتصلت بالشرطة وأبلغتها بوجود مريض يبلغ من العمر34 عاماً يحمل مسدساً في مركز بايلور سكوت آند وايت الطبي في إيرفينغ فاستجابت الشرطة على الفور وحاصرت المريض المسلح الذي فتح النار ما دفع الشرطة إلى الرد على النار بالمثل فأردوه قتيلا.

وأضافت الشرطة: إنه لم يصب أي أشخاص آخرين في الحادثة.

ولم يتبين بعد سبب وجود ذلك الشخص في المشفى أو سبب فتحه النار في انتظار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

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