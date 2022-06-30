التنمية الإدارية تصدر أسماء الناجحين والمقبولين من الفئة الثالثة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار رقم 596 المتضمن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الثالثة وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي على قناتها تلغرام أنه بموجب القرار يتعين على المقبولين استكمال أوراقهم الثبوتية لدى الجهة العامة التي قبلوا فيها للتعيين أو التعاقد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وكان تقدم في الـ 18 من الشهر الجاري أكثر من 28 ألف متسابق لامتحانات الفئة الثالثة لمسابقة التوظيف المركزية موزعين على 41 مركزاً امتحانياً.

جوليا عوض

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