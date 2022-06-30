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نوفاك: فكرة فرض قيود على النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

2022-06-30

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نوفاك قوله في حديث تلفزيوني اليوم تعليقاً على اتفاق قادة دول مجموعة السبع الكبرى على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل: أن هذه محاولة أخرى للتدخل في آليات السوق والتي يمكن أن تؤدي فقط إلى اختلال توازن السوق ونقص موارد الطاقة وبدورها ستؤدي إلى زيادة الأسعار للمستهلكين وعلى رأسهم الأوروبيون وبلدان مجموعة السبع.

وأضاف نوفاك: إن مثل هذا الاجراء سينعكس سلباً على واضعيه كما حدث أكثر من مرة واصفاً إياه بأنه غير مدروس وغير مبرر اقتصادياً.

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