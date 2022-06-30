بوتين خلال لقاء نظيره الإندونيسي: موسكو لا تعرقل عملية نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تقيد بأي شكل من الأشكال تصدير الأسمدة والمواد الغذائية كما أنها لا تعرقل عملية نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماع عقده مع نظيره الإندونيسي جاكو ويدودو في موسكو: لا أحد يمنع كييف من نزع الألغام التي زرعتها قواتها في مياه البحر الأسود التي تمر عبرها ممرات نقل بحرية مشيراً إلى أنه يوجد في الموانئ الأوكرانية نحو 5 ملايين طن من الحبوب وهذه الكمية لا يمكن أن يكون لها تأثير يذكر في الأسواق العالمية.

وأوضح بوتين أن روسيا تبقى على اتصال عمل وثيق مع الأمم المتحدة حول قضية الحبوب الأوكرانية لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة على الموانئ البحرية الروسية تخلق صعوبات لأسواق المواد الغذائية والأسمدة.

وأكد بوتين أن الوضع حول أسعار الغاز لا علاقة له بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لكنه ناجم عن السياسة الخاطئة للدول الغربية التي اندفعت لشراء المنتجات الغذائية من الأسواق العالمية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

كما حذر بوتين من أنه لا بد من اتخاذ إجراءات قبل أن يصبح الوضع في الأسواق العالمية مأساويا حسب وصفه.

إلى ذلك دعا الرئيس الإندونيسي إلى اللجوء للمفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا من أجل استعادة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.

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