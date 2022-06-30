تنافس 12 فريقاً في مسابقات شعرية بالسويداء

السويداء-سانا

تنافس 12 فريقاً من مختلف مناطق السويداء في مسابقات شعرية نظمها فرع اتحاد شبيبة الثورة اليوم بالتعاون مع مديرية التربية ضمن مقر مركز التدريب والتأهيل التربوي بالمدينة.

وأوضحت عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة الثورة رئيسة مكتب الإعداد وتنمية المهارات الشبابية حنين القنطار في تصريح لمراسل سانا أن المسابقة تختص في الشعر العمودي وتهدف إلى تنمية مواهب الشباب وصقلها وتعزيز الاهتمام بالجوانب الأدبية واللغة العربية لديهم مشيرة إلى أنها شهدت مشاركة ثلاث شرائح عمرية لمراحل التعليم الاساسي والثانوي وما بعد الثانوي بإشراف لجنة من المختصين.

وذكر عميد كلية الآداب الثانية في السويداء الدكتور نايف شقير عضو لجنة التحكيم في تصريح مماثل أنه تم التركيز في المسابقة على مجموعة معايير تتعلق بسلامة الحفظ والوزن والقافية والسلامة العروضية ومخارج الحروف وسرعة البديهة والحضور والشخصية وطبيعة الاختيارات للأبيات الشعرية.

وخلال مشاركتهم بالمسابقة قال أغيد العقباني 16 عاماً: “إن حبه لإلقاء الشعر دفعه للمشاركة بالمسابقة التي تنمي روح المنافسة وتدعم اهتماماته باللغة العربية” فيما أشارت الشابة شهد حمزة 17 عاماً إلى أهمية المسابقة في تذكير الأجيال الحالية بمكانة الشعر في حياتنا.

واعتبرت اليافعة تاج الزاقوت 12 عاماً أن المسابقة تدعم خبرتها التي اكتسبتها سابقاً من مشاركتها بمسابقة الرواد والفوز بها على مستوى المحافظة في حين وجدت اليافعة تاج عزو فيها تجربة جديدة خاصة مع تشجيع لها تلقته من عمها الشاعر.

عمر الطويل

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