سلامي: الحرس الثوري الإيراني أفشل مخططات الأعداء

طهران-سانا

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي اليوم أن الحرس الثوري أفشل مخططات الأعداء من خلال احباط الحظر الاقتصادي والحرب الأمنية والنفسية والرعب العسكري وقضايا أخرى.

وقال سلامي في كلمة له اليوم إن “الحرب الاستخباراتية هي الأكثر استمرارية مشيراً إلى أن جهاز الأمن الإيراني أحد الأركان والهيكلية الأكثر تأثيراً لنا في هزيمة إرادة وأحلام العدو على صعيد الحرب الاستخباراتية”.

وأكد سلامي أن جهاز أمن الحرس الثوري في مواجهة مباشرة مع أجهزة استخبارات متمرسة أمنياً واستخبارياً تابعة لقوى الاستكبار والتي تمتلك أساليب معقدة وتكتيكات مبتكرة ومتغيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency