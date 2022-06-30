الدفاع الروسية: تبادل جنود أسرى مع الجانب الأوكراني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها أجرت عمليات تبادل لعشرات الجنود الأسرى مع الجانب الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم “إنه تم أمس تبادل 144 جندياً روسياً مقابل 144 جندياً اوكرانياً” مضيفة إن عملية التبادل تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضافت الوزارة “إن جميع المفرج عنهم مصابون وبينهم إصابات خطرة ويتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة”.

وكشفت الوزارة أن عدد الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا منذ بداية العملية الروسية يزيد على 6 آلاف شخص.

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