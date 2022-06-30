دير الزور-سانا

باشرت ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور في المنطقة الشرقية مد قميص إسفلتي في شارع الوادي بمدينة دير الزور وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وصيانة الشارع الذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق دير الزور للتنمية.

ذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل في تصريح لمراسل سانا أنه وبعد الانتهاء من أعمال تأهيل البنى التحتية في الشارع المرتبطة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات والأرصفة يتم العمل حالياً على مد القميص الاسفلتي في الشارع الذي يعد من الشوارع الحيوية ويشكل مركزاً تجارياً مهماً في المدينة مشيراً إلى أن هذه المرحلة هي قبل الأخيرة في المشروع الذي سيستكمل تركيب أعمدة الانارة.

وأوضح مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس محي الدين سلامي أن الأعمال تتضمن معالجة الحفر في جسم الطريق ومد قميص إسفلتي لكامل الشارع الذي يمتد من مفرق الضاحية غرباً وحتى مبنى الاتصالات شرقاً لافتاً إلى أن ورشات الشركة تعمل بشكل مكثف لإنهاء الأعمال بأسرع وقت نظراً لكثافة الحركة في الشارع.

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