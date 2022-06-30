القبض على أفراد شبكة يقومون بالنصب على المواطنين عبر الانترنت

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على أفراد شبكة يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر الانترنت.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول تعرض أصحاب حسابات على شبكة الانترنت لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص مجهولين ونتيجة المتابعة والبحث عن المشتبه بهم تمكن الفرع من توقيف أفراد شبكة مؤلفة من ثلاثة أشخاص في حي الزراعة باللاذقية.

ولفتت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت وأخذ مبالغ مالية منهم عن طريق الحوالات المالية وتحويل رصيد “جوال” وذلك بعد استدراجهم من قبل عدة فتيات كما اعترف أحد المقبوض عليهم بتعاطيه المواد المخدرة بالاشتراك مع شخص آخر متوار.

وأشارت الوزارة إلى أن البحث ما زال مستمراً عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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