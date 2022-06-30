كمال خير بك… شاعر يرسم معالم النهضة الحديثة

دمشق-سانا

يصف الدكتور وائل بركات في كتابه الجديد “كمال خير بك.. شاعر يرسم معالم النهضة والحداثة” الحركة الفكريةوالثقافية للشاعر خير بك وبزوغه الشعري مع تصورات الحداثة العربية الجديدة وبداياتها ووصوله إلى مرتبة فرسان الحداثة مع بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي.

ويشير بركات إلى أن خير بك قضى حياته مواجها بشراسة فائقة عدويه اللدودين الرجعية والاحتلال غير أن يد الجهل عاجلته برصاصة غادرة بسبب مواقفه ضد الاحتلال فمات شهيداً.

وفي الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب يبين بركات أن خير بك لم يأخذ حقه ضمن منتديات القراءة العربية ولم تعنه حربه الضارية ضد الجهل والتخلف واستنهاضه الهمم للتحرر والاستقلال في أن يسجل حاضرا بين فرسان النهضة المعاصرين الذين كان همهم بناء مجتمعات عصرية.

وجاء في الكتاب الذي يقع في 464 صفحة من القطع المتوسط ثلاثة محاور درست نضال الشاعر ضد الصهيونية وبناء شعريته وحداثته ودواوينه وضلوعه في حركة الحداثة الشعرية اضافة الى قراءات نقدية لعدد من الأدباء والنقاد وشهادات في حياته وشعره من مفكرين وإعلاميين وباحثين.

ويحرص بركات على وجود المنهجية البحثية والتطبيقية النقدية وتوافق الشواهد مع الأفكار والتنقل في مفاصل حياة الشاعر المهمة.

يذكر أن وائل بركات دكتور في الأدب والنقد واستاذ الاتجاهات النقدية والأدب العالمي والدراسات الجمالية في جامعة دمشق ولديه العديد من المؤلفات منها “مقدمة في المناهج النقدية واتجاهات”نقدية حديثة ومعاصرة” و”مدخل إلى مجاورات الأدب”.

محمد خالد الخضر

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