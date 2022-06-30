عقود عمل سنوية لـ 189 من ذوي الإعاقة في السويداء

السويداء-سانا

وافقت لجنة الملاءمة الوظيفية في محافظة السويداء على قبول 189 من ذوي الإعاقة للعمل في مديريات التربية والصحة والسياحة ومصرف الإبداع بعقود عمل سنوية وذلك بعد إجراء الفحص اللازم لهم.

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء رئيس اللجنة المهندس سامر بحصاص في تصريح لمراسل سانا اليوم أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتم وفق النسبة المسموح فيها والتي لا تتجاوز 4 بالمئة من ملاك الجهة العامة المعينين فيها مبيناً أن لجنة الملاءمة الوظيفية تضم في عضويتها ممثلين عن مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والمجلس الفرعي لشؤون ذوي الاعاقة والجهة العامة طالبة التوظيف.

وبين المهندس بحصاص أن التعيين يتم بناء على حاجة الجهة العامة والشواغر المتوافرة لديها وقدرة ذوي الإعاقة على القيام بالعمل في المكان الوظيفي المطلوب.

عمر الطويل

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