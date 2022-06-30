الرئيس الصيني: الحقائق أظهرت القوة العظيمة لمبدأ (دولة واحدة ونظامين)

هونغ كونغ-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الوقائع على الأرض أثبتت قوة وثبات مبدأ (بلد واحد ونظامين) وذلك بمناسبة ذكرى إعادة هونغ كونغ إلى الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن جين بينغ قوله لدى وصوله إلى محطة كاولون الغربية للسكك الحديدية عالية السرعة في هونغ كونغ لحضور احتفالات الذكرى السنوية الـ 25 لعودة هذه المنطقة إلى البلد الأم الصين “لقد واجهت هونغ كونغ في فترة من الفترات سلسلة من الاختبارات الخطيرة وتغلبت على الكثير من المخاطر والتحديات ومنذ ذلك الحين برزت بشكل أقوى وأكثر نشاطاً وحيوية”.

وأضاف جين بينغ “إن الحقائق أثبتت القوة العظيمة لمبدأ دولة واحدة ونظامين الذي يضمن تحقيق الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ على المدى الطويل ويحقق كذلك رفاهية مواطنيها وطالما تم التمسك بهذا المبدأ بثبات سيكون أمام هونغ كونغ مستقبلاً أكثر سطوعاً وإشراقاً وستقدم المنطقة مساهمات جديدة عظيمة في تطوير وتحديث الأمة الصينية”.

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