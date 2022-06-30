اتصالات اللاذقية: صيانة أكثر من 5 آلاف خط هاتفي متضرر قبل عطلة العيد

اللاذقية-سانا

يواصل كوادر فرع الاتصالات في اللاذقية إصلاح الأضرار التي خلفتها العاصفة التي شهدتها المحافظة السبت الماضي بهدف إعادة خدمات الاتصالات الى المناطق المتأثرة.

وقال مدير فرع اتصالات اللاذقية المهندس أحمد الحايك في تصريح لمراسلة سانا إن وزارة الاتصالات والشركة عملت على تأمين المستلزمات الفنية اللازمة للإصلاح من كوابل هاتفية معلقة وأعمدة خشبية مع استنفار جميع الآليات الهندسية والعناصر الفنية لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وبين المهندس الحايك أن عدد الخطوط المتضررة جراء العاصفة بلغ أكثر من 5000 خط هاتفي في كل من عين البيضا وكرسانا والشاطئ والقنجرة وبللوران وزغرين وعين التينة والصليب والبهلولية والجندرية وتشرين مؤكداً استمرار العمل على مدار الساعة حتى إعادة جميع خدمات الاتصالات المتضررة قبل حلول عطلة عيد الأضحى المبارك.

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