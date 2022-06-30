رئيس جمهورية لوغانسك يشكر سورية على قرارها الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

لوغانسك-سانا

أعرب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك عن شكره لسورية على قرارها الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في التطوير المتبادل للأسواق وتسريع بناء علاقات في العديد من المجالات.

وكتب باسيتشنيك في قناته على تيليغرام “إن نية الجمهورية العربية السورية الاعتراف بسيادة واستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيين تم استقباله من سكان منطقة لوغانسك بفرح خاص.. والاعتراف باستقلالنا من دولة أخرى يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون على مستوى عالمي جديد وسيسرع من بناء العلاقات في العديد من مجالات الحياة وسيسهم في التنمية المتبادلة لأسواق مبيعات جديدة”.

وأشار باسيتشنيك إلى أن الشعب السوري يعرف أكثر من أي شعب آخر معنى العيش قرب المسلحين والمتطرفين مضيفاً “بالنيابة عن شعب جمهورية لوغانسك الشعبية أود أن أشكر بصدق الجمهورية العربية السورية والرئيس بشار الأسد على هذه اللفتة السياسية الجريئة والمسؤولة”.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أفاد في تصريح لـ سانا اليوم بأنه تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

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