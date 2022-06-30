روسيا تجدد دعوتها لانسحاب قوات الاحتلال الأجنبية من سورية

نيويورك-سانا

جددت روسيا دعوتها لانسحاب قوات الاحتلال الأجنبية من سورية ووقف الاعتداءات على أراضيها منددة بدعم الدول الغربية للتنظيمات الإرهابية.

ونقلت وكالة تاس عن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله اليوم: “إن الوضع المتوتر في سورية مرتبط بمحاولات الغرب لمغازلة الإرهابيين” مضيفاً “إن روسيا تعتبر انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني من سورية ووقف الضربات على أراضيها مفتاح الحل للأزمة فيها”.

وتنشر الولايات المتحدة والنظام التركي قوات احتلال على أجزاء من الأراضي السورية تقوم بسرقة مواردها الطبيعية ودعم التنظيمات الإرهابية حيث طالبت سورية بخروجها مؤكدة أن ممارساتها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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