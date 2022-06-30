بوتين ورئيسي يجريان محادثات على هامش قمة دول بحر قزوين

عشق أباد-سانا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني ابراهيم رئيسي خلال لقائهما اليوم على هامش قمة دول بحر قزوين في العاصمة التركمانستانية عشق أباد علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله: “إنه بحث مع رئيسي القضايا الأمنية والوضع في سورية مشيراً إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران وتفاعلهما المستمر في العديد من القضايا السياسية”.

وأشار بوتين إلى نمو التجارة بين البلدين في العام الماضي وفي الأشهر الأولى من العام الحالي.

وشارك الرئيسان الروسي والإيراني اليوم في قمة الدول المطلة على بحر قزوين والتي اختتمت أعمالها اليوم في عشق أباد.

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