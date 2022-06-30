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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم تكتيك نازيي هتلر

2022-06-29

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفين الأوكرانيين يستخدمون تكتيك نازيي هتلر في الحرب العالمية الثانية التي تم عبرها إحراق مدن.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف قوله أنه من الاتصالات اللاسلكية التي تم اعتراضها للمتطرفين والمرتزقة الأجانب ثبت بالدليل القاطع أن المسلحين سينفذون تكتيك الأرض المحروقة التي استخدمها النازيون خلال الحرب الوطنية العظمى عندما تقترب القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية من أفدييفكا: ويريدون محو المدينة من على وجه الأرض.

وأضاف ميزينتسيف إن الغرض من إجراءات المتطرفين الأوكرانيين هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على منشآت البنية التحتية المدنية مع تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية وفق سيناريو تم وضعه بشكل مسبق.

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