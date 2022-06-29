هبوط أسعار النفط

نيويورك-سانا

هبطت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل اليوم إذ غطت زيادة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة والقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم على مخاوف مستمرة حيال شح في إمدادات الخام.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.72 دولار أو 1.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 116.26 دولاراً للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.98 دولار أو 1.8 بالمئة لتغلق عند 109.78 دولارات للبرميل.

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