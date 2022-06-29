100 شركة في فعاليات مهرجان هلا بالعيد

حلب -سانا

بمشاركة 100 شركة عارضة افتتحت مساء اليوم فعاليات مهرجان هلا بالعيد والذي تقيمه محافظة حلب بالتعاون مع شركة الكنانة للمعارض.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر لغاية الـ 8 من شهر تموز القادم على أرض سوق هنانو الكراج القديم مختلف أنواع المواد الغذائية من الحلويات والمعجنات والضيافات بمختلف أصنافها والمعلبات والزعتر والصابون الحلبي بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والكيميائية ومواد التجميل والأحذية.

وبين أحمد الياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة حلب في تصريح لـ سانا أن إقامة هذه المعارض والمهرجانات دليل على عودة نشاط الحركة الاقتصادية في المحافظة والتعافي الملحوظ الذي تشهده فضلاً عن كونها تسهم في تخفيض الأسعار من خلال الحسومات والبيع بسعر التكلفة ولا سيما أن المهرجان يضم مختلف مستلزمات الأسرة من مواد غذائية والاستهلاكية والألبسة.

وأوضحت كنانة علوش صاحبة مؤسسة الكنانة للمعارض أن المهرجان ضم 100 جناح لمختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية التي حرصت على المشاركة في مهرجان بهدف تقديم الدعم لأبناء مدينة حلب وذلك عبر البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة بسعر التكلفة وبأسعار مدروسة.

مراسل سانا التقى عدداً من المشاركين حيث أوضح محمد خوري مدير مبيع شركة دهمان للأدوات البلاستيكية أنه يقدم ضمن المعرض مختلف أصناف المنتجات المنزلية وأدوات المطبخ بأسعار مناسبة وتنافسية مناسبة للمواطنين.

وأشار صالح محمد الصالح مدير مطاحن ربى الوسيم إلى أن شركتهم تقدم مختلف أنواع السميد والمعكرونة بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 و 40 وعرضها بسعر التكلفة وأضاف مرتضى العلبي صاحب شركة العلبي والصابوني أن شركتهم تقدم مختلف أنواع التوابل والمونة مع حسومات تصل إلى أكثر من 50 بالمئة بهدف جذب الزوار والبيع بشكل مباشر.

ومن أجنحة الحلويات يشارك الصناعي عربي أبو بكر بتقديم مختلف أنواع الحلويات الحلبية من مبرومة والكنافة وسوار الست بالإضافة إلى المعجنات الخاصة بطقوس العيد من كعك ومعمول والبيتفور بأسعار تنافسية ويحرص الصناعي على كركوش على إعادة إحياء صناعة الفخار وبيع مختلف أصنافها للزوار بأسعار تناسبهم والبيع بشكل مباشر.

ولفت مصطفى اسكيف من شركة دانيلو من أجنحة الألبسة إلى أنه يقدم تشكيلة واسعة من الألبسة الرجالية بأسعار مخفضة تقترب من سعر التكلفة.

قصي رزوق وبريوان محمد

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