شعراء من اللاذقية وإدلب في أمسية شعرية بحي الزهراء في حمص

حمص-سانا

جمعت الأمسية الشعرية التي نظمها منتدى حمص الأدبي اليوم في المركز الثقافي المحدث بحي الزهراء شعراء من حمص واللاذقية وإدلب قدموا توليفة منوعة من القصائد الغزلية والوطنية.

استهل الأمسية الشاعر نضال محمود من اللاذقية بقصيدة عمودية عنوانها (صديقنا الصب) تحكي عن جسدين روحهما واحدة يجمعهما الحب والعشق والهيام تعاهدا على الوفاء لكن مشيئة القدر أدركتها وحملت روحها إلى ماوراء الشفق ويعيش الحبيب في حالة أمل بأنه لابد أن يكون لصدى الروح رجعه ولو نأت به الأميال فالقلب يتطلع إلى حيث لاترى العين.

وفي قصيدتها الغزلية بعنوان (يا أول النبض) نسجت الشاعرة هناء يزبك أجمل المعاني عن روح تنبض بالمحبة يمتد زهوها في ليالي العمر و يهيج الحنين فيها شوقاً كل يوم.

ومن إدلب الخضراء كان للشاعر صالح صالح صاحب ديوان (عرائس الوطن) مشاركة بعدة قصائد منها (ياحمص) التي تغنى فيها بجمال مدينة حمص وعراقتها وقصيدة (حبيبة القلب) ويقصد فيها سورية الشامخة التي صمدت بالرغم من تآمر الأعداء عليها.

لارا أحمد

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