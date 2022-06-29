لافروف لغوتيريش: تصدير الحبوب الأوكرانية يعوقه زرع كييف الألغام في البحر الأسود

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مشكلة الأمن الغذائي على خلفية الوضع في أوكرانيا ودونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان نشر اليوم: “إن لافروف أكد لغوتيريش أن تصدير الحبوب الأوكرانية يعوقه زرع كييف الألغام في البحر الأسود مجدداً استعداد روسيا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها لتصدير الأغذية والأسمدة على الرغم من أن تنفيذ ذلك معقد بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية أحادية الجانب وغير القانونية”.

وأشار لافروف إلى التزام موسكو بالعمل للحد من تهديدات أزمة الغذاء العالمية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وعرض لافروف خلال الاتصال الرؤية الروسية المفصلة للوضع الحالي في أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بما في ذلك في سياق مشكلة توريد المنتجات الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

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