90 مشاركاً من مختلف المحافظات في مهرجان الخير بطرطوس

طرطوس-سانا

ما يقارب من 90 مشاركاً من محافظات عدة قدموا مشاريع غذائية صناعية نسيجية إضافة إلى حرف تقليدية تراثية في “مهرجان الخير” الذي تقيمه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

المهرجان الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم مستمر لغاية الـ 8 من شهر تموز القادم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك قال عنه إيهاب اسمندر رئيس الهيئة في تصريحه للصحفيين إنه فرصة جيدة لأصحاب هذه المشاريع ليقدموا ما لديهم من منتجات وإيجاد نوافذ تسويقية والتعرف على وكلاء و زبائن جدد محتملين لتصريف تلك المنتجات لافتاً إلى أنه لا يترتب على المشاركين دفع مبالغ مالية حيث قامت الهيئة بدفع تكاليف المساحة المخصصة للمهرجان ومكان الإقامة ونقل البضائع لهم.

بدورها لفتت ورود سليمان مدير فرع الهيئة بطرطوس إلى أن المهرجان الذي يضم عدداً كبيراً من المشاريع المنتجة و المصنعة هو الأول من نوعه على مستوى الهيئة ويضم مشاريع صغيرة و متوسطة ومشاريع ريفية متناهية الصغر مع مشاركة لعدد من جرحى فريق جريح وطن وذوي الاحتياجات الخاصة وقالت: نأمل أن يعطي هذا المهرجان صورة جميلة عن محافظة طرطوس.

ولفتت غنوة عبد الرحيم مدير فريق جريح وطن بطرطوس في تصريح خاص لـ سانا إلى مشاركة سبعة من الفريق بمشاريع غذائية ريفية وتراثية ومشغولات يدوية لتكون لديهم مساحة أخرى لتسويق منتجاتهم مشيرة أن هذه المشاركة هي الثالثة لفريق جريح وطن طرطوس منذ بداية العام وحتى الآن.

وأكد عدد من المشاركين أهمية المهرجان للتعرف عن قرب على منتجات وصناعات وحرف جديدة ومعرفة احتياجات زواره وآرائهم بما يقدمونه من منتجات وصناعات وطنية محلية تمثل سورية ككل وإن لم تكن تحمل صفة المشاريع الكبرى تمهيداً للتوسع بها و تطورها لتكون صناعات كبرى رافدة وداعمة للاقتصاد الوطني.

فاطمة حسين

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