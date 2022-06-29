حضور متميز لفرقة آمال للمسرح الراقص ضمن الفعاليات الثقافية بمعرض الزهور

دمشق-سانا

تميزت الفعاليات الثقافية التي تقيمها وزارة الثقافة على هامش فعاليات معرض الزهور الدولي والتي تحتضنها خشبة المسرح الروماني في حديقة تشرين مساء اليوم بتنوعها وغنى مضمونها من مسرح الطفل وموسيقا ورقص وعرض سينمائي.

الأوركسترا الشرقية بقيادة الموسيقي كمال سكيكر والمكونة من 25 عازفاً وعازفة قدمت مجموعة من المعزوفات الموسيقية الشرقية ووصلة موشحات لسيد درويش كالحلوة دي وسالمة يا سلامة وطقطوقة ياخيف الروح.

وقدم مسرح الطفل مسرحية قبعة الإخفاء من تأليف نور الدين الهاشمي وتمثيل وإخراج خوشناف ظاظا حيث بين لمراسل سانا إن هدف المسرحية توجيه رسالة تربوية هادفة تغني عقل الطفل وتنمي ثقافته.

كما قدمت فرقة آمال للمسرح الراقص لوحات تعبيرية وفلكلورية حملت عنوان عبق الشام تخللتها مشاهد تمثيلية اداها طلال محفوض والفنانة مادونا وعدد آخر من الفنانين إضافة لعرض تعبيري قدمته مجموعة من البراعم.

وفي الهواء الطلق عرض فيلم دم النخل إخراج نجدت إسماعيل أنزور وإنتاج المؤسسة العامة للسينما ويروى في قرابة ساعتين قصة حياة عالم الآثار الشهيد خالد الأسعد حتى لحظة استشهاده مع ما تعرضت له مدينة تدمر الأثرية من تخريب ممنهج على يد إرهابيي تنظيم (داعش) مجسداً تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري وما يمتلكه من إيمان وصبر وقوة.

هادي عمران

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