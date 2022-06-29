اختتام فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الرابع

طرطوس-سانا

اختتمت فرقة الموسيقا العربية التابعة للمعهد العربي للموسيقا بطرطوس فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الرابع الذي أقامته مديرية الثقافة بالمحافظة على مدى أسبوع في عدد من المراكز الثقافية بالمحافظة.

الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس قدمت فيه الفرقة مقطوعات موسيقية شرقية منوعة وباقة من الأغاني التراثية الشعبية والطربية إلى جانب مختارات من أغاني السيدة فيروز.

وقالت عنه ديمة عيسى مدير المعهد في تصريح خاص لـ سانا: “إنه يأتي ضمن الملتقى الذي افتتحت فعالياته بعرض موسيقي لأوركسترا المعهد يوم الخميس الفائت” ولفتت إلى أن المعهد الذي تأسس منذ نحو ست سنوات يتبع منهاجاً تدريسياً متكاملاً ويبلغ عدد أفراده 550 طالباً وطالبة من فئات عمرية مختلفة.

وبين كمال بدران مدير الثقافة أن فعاليات الملتقى بدورته الرابعة تميزت بالتنوع وغنى الأنشطة الثقافية التي قدمت فيه لتتناغم المقطوعة الموسيقية العربية والشرقية مع الغربية لفرق الأوركسترا والكورال مع الأغاني التراثية الشعبية المحلية والطربية من خلال الحفلات الفنية إلى جانب الندوات الثقافية.

الملتقى وخلال الأيام الماضية شهد حفلات موسيقية متنوعة استضافتها صالات المراكز الثقافية في صافيتا وبانياس والشيخ بدر والتي لاقت حضوراً جماهيرياً حيث أحيت الفنانة لينا ميهوب وفرقتها الموسيقية المؤلفة من 26 عضواً من اليافعين والأطفال حفلاً موسيقياً في المركز الثقافي بالشيخ بدر قدمت فيه مجموعة من الأغاني الوطنية والموشحات باللغتين العربية والإنكليزية إضافة لأغان فردية ومقطوعات موسيقية متنوعة.

وفي ثقافي بانياس قدم الفنان كمال حميد مجموعة من الأغاني من محافظات عدة تمثل تراثها الشعبي مثل “ويلي منك ياويلي – يامال الشام- ابعتلي جواب – شفتك ياجفلة عالبيدر طالعة- محبوب قلبك سميتني-عشرين عام”.

وفي صالة المركز الثقافي بمدينة صافيتا أقيم حفل فني منوع أحيته فرقة نينار الموسيقية بمشاركة ما يقارب 60 عازفاً وعازفة على مختلف الآلات وفي الكورال من عمر 4 إلى 14 عاماً وتم خلال الحفل تقديم معزوفات غربية وشرقية إلى جانب تقديم مجموعة من الأغاني العربية.

وإلى جانب الحفلات الموسيقية شهدت صالتي المركز الثقافي في بانياس وصافيتا محاضرة قدمها الباحث الموسيقي جمال عواد على مدى يومين والتي جاءت تحت عنوان “طريق النحل – التجديد في قوالب الغناء العربي عند الأخوين رحباني” تمحورت حول التنوع في المقطوعات الموسيقية وتقديم الصورة الإيحائية عبر تشكيل الجملة الموسيقية مع اختيار النغمة الأنسب لها وصياغتها ضمن قالب موسيقي يحاكي الصورة البصرية للأغنية.

واختار عواد المتخصص بالدراسات والتأليف الموسيقي منذ نحو 15 عاماً من سلسلة “كرم اللولو” أغنية “طريق النحل” للسيدة فيروز ليضيء على تفاصيلها اللحنية التوزيعية والغنائية وتوضيحها بالعلم والمنطق الموسيقي مع شرح رافقه استماع لتلك الأغنية بشكل مقاطع مجزأة لشرح تلك التفاصيل وقال في تصريح خاص لـ سانا: “إن اختياره لهذه الأغنية لكونها تتميز بما أسماه اللقطة الموسيقية وتميز القالب الذي قدمت فيه لنرى تلك النحلة وكأنها موجودة أمامنا بالفعل”.

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