الدوما الروسي: تسمية الناتو روسيا (تهديداً رئيسياً) لأمنه متوقعة

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي كونستانتين زاتولين أن قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) تسمية روسيا “تهديداً رئيسياً” لأمنه كان متوقعاً بالنسبة لبلاده.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاتولين قوله: “لم يكن هناك شك في أن هذه هي الطريقة التي ينظرون بها إلينا في الوقت الحالي” مضيفاً: إن “الناتو يعتبر الصين أيضاً تهديداً كبيراً ومنافساً للولايات المتحدة”.

وأوضح زاتولين أن إعلان روسيا هي التهديد الرئيسي سوف ينشط قوى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل المطالبة بالولاء الكامل من الحلفاء مشيراً إلى أن كل المضطهدين في الكتلة الغربية الذين لا يريدون مواجهة مع روسيا سيضطرون للقيام بذلك غير أنه لا أحد يعلم ما إذا كان بإمكانهم تحمل هذا الضغط أم لا.

واعتمدت قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف في وقت سابق والذي اعتبرت فيه روسيا أنها أكبر تهديد لأمن المنظمة.

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